Ярославський анонсував нові трансфери Металіста

Металіст готується підірвати український трансферний ринок зірковими підписаннями.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський в інтерв'ю FootballHub.

"Постійно готуємо шалені трансфери. Пауліньйо підписали, Мурзу підписали. Ходять чутки, що ми Поблете підписали. Поки ні спростувати, ні підтвердити це не можу – залишимо так як є.

Актуально: Ярославський окреслив цілі Металіста

Красніков з Тайсоном розмовляє, я не можу сказати, чи буде він у нас чи ні. Але знаю, що ми матимемо класних футболістів. Ще готуємо трансфери, і це буде не один трансфер. А Тайсон ще пограти може. Класний футболіст", – сказав Ярославський.