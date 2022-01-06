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Ярославський анонсував нові трансфери Металіста

Сьогодні 15:11 122 0
Олександр Ярославський прокоментував трансфери Металіста
Ярославський анонсував нові трансфери Металіста
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

Металіст готується підірвати український трансферний ринок зірковими підписаннями.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський в інтерв'ю FootballHub.

"Постійно готуємо шалені трансфери. Пауліньйо підписали, Мурзу підписали. Ходять чутки, що ми Поблете підписали. Поки ні спростувати, ні підтвердити це не можу – залишимо так як є.

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Красніков з Тайсоном розмовляє, я не можу сказати, чи буде він у нас чи ні. Але знаю, що ми матимемо класних футболістів. Ще готуємо трансфери, і це буде не один трансфер. А Тайсон ще пограти може. Класний футболіст", – сказав Ярославський.

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