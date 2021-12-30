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Ярославський окреслив цілі Металіста

Сьогодні 22:44 112 0
Олександр Ярославський прокоментував завдання Металіста
Ярославський окреслив цілі Металіста
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

Металіст у наступному сезоні зможе гідно показати себе в УПЛ.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Ми з вами проводимо продуктивний час у підготовці нової команди. Що зроблено сьогодні? На сьогодні частину інфраструктури ми вже упорядкували. Ми створили колектив, який за всіма показниками став найкращим у Другій лізі, ми йдемо попереду всіх у Першій лізі – з різницею у 11 очок. Тобто ми маємо чим пишатися. Але цього мало.

Наше основне завдання — створити боєздатну команду, яка б могла зайняти гідне місце в Українській Прем'єр-Лізі та грати для початку в Лізі Європи.

Про решту ми думатимемо вже після виконання цього завдання", - сказав Ярославський.

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