Ярославський окреслив цілі Металіста

Металіст у наступному сезоні зможе гідно показати себе в УПЛ.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Ми з вами проводимо продуктивний час у підготовці нової команди. Що зроблено сьогодні? На сьогодні частину інфраструктури ми вже упорядкували. Ми створили колектив, який за всіма показниками став найкращим у Другій лізі, ми йдемо попереду всіх у Першій лізі – з різницею у 11 очок. Тобто ми маємо чим пишатися. Але цього мало.

Наше основне завдання — створити боєздатну команду, яка б могла зайняти гідне місце в Українській Прем'єр-Лізі та грати для початку в Лізі Європи.

Про решту ми думатимемо вже після виконання цього завдання", - сказав Ярославський.