Гравця підозрюють у семи випадках зґвалтування

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді очікує вердикту правосуддя в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє The Sun.

Француза звинувачують у семи випадках зґвалтування, а з серпня 27-річний оборонець перебуває в СІЗО поблизу Ліверпуля. Однак Різдво і Новий рік Менді провів в іншому місці.

Легіонер "містян" переживає за свою безпеку, оскільки справа набула значного розголосу. Керівництво слідчого ізолятора усвідомлює ризик, тому вирішило перевести Бенжамена і його спільника в Strangeways – одну з найсуворіших колонії Великої Британії, яка розташована в Манчестері.

В'язниця має категорію "А" – тобто безпеці арештантів приділяють найвищу увагу. Раніше там відбували покарання чимало серійних убивць та інших особливо небезпечних злочинців.

Нагадаємо, до потрапляння у в'язницю конкурент Олександра Зінченка встиг зіграти в одному матчі АПЛ 2021/22.