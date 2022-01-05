Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Вчора 17:40 761
Чуже достроково покинув Дніпро-1
Сьогодні 12:41 348
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:26 10661
Помер легендарний лікар Динамо
Сьогодні 11:55 346
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 11:40 6655
Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу
Сьогодні 11:11 304
Помер легендарний футболіст Зорі
Сьогодні 10:55 972
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 10:29 21356
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:22 13617
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:15 13833
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Менді перевели у найсуворішу в'язницю Англії

Сьогодні 13:58 391 0
Гравця підозрюють у семи випадках зґвалтування
Менді перевели у найсуворішу в'язницю Англії
#Менді

Джерело - football24.ua.

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді очікує вердикту правосуддя в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє The Sun.

Француза звинувачують у семи випадках зґвалтування, а з серпня 27-річний оборонець перебуває в СІЗО поблизу Ліверпуля. Однак Різдво і Новий рік Менді провів в іншому місці.

Легіонер "містян" переживає за свою безпеку, оскільки справа набула значного розголосу. Керівництво слідчого ізолятора усвідомлює ризик, тому вирішило перевести Бенжамена і його спільника в Strangeways – одну з найсуворіших колонії Великої Британії, яка розташована в Манчестері.

В'язниця має категорію "А" – тобто безпеці арештантів приділяють найвищу увагу. Раніше там відбували покарання чимало серійних убивць та інших особливо небезпечних злочинців. 

Нагадаємо, до потрапляння у в'язницю конкурент Олександра Зінченка встиг зіграти в одному матчі АПЛ 2021/22.

Коментарі ()