Миколенко став гравцем Евертона
Сьогодні 12:06 1543
Трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо
Сьогодні 17:39 390
Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті
Сьогодні 16:34 126
Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво
Сьогодні 14:03 644
Зінченко здав позитивний тест на COVID-19
Сьогодні 13:26 316
Одіозний росіянин Кремльов підтримав нелегітимного ексрегіонала
Сьогодні 13:09 648 1
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 12:59 4186
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 12:52 18544 1
Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона
Сьогодні 12:25 1121
Леоненко: У Дженоа ще пару поразок зазнає Шевченко і скажуть залишай клуб
Сьогодні 08:24 1080
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Челсі не збирається відпускати Лукаку у січні

Сьогодні 16:56 166 0
Нападник продовжить грати у Лондоні
Челсі не збирається відпускати Лукаку у січні
Фото Getty Images
#Лукаку, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі не планує відпускати нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше бельгієць повідомив, що незадоволений своєю роллю в лондонській команді, а також зізнався в любові до Інтеру, заявивши, що шкодує про звільнення з міланського клубу.

Ці слова розчарували головного тренера лондонців Томаса Тухеля.

Челсі не має жодних планів, пов'язаних з переходом Лукаку в іншу команду в січні. Позиція клубу з цього питання дуже ясна і зводиться до того, що нападник не піде. Сині не збираються продавати форварда.

Цього сезону Лукаку зіграв 13 матчів і забив 5 голів у Прем'єр-лізі.

Раніше, Челсі може взяти в оренду конкурента Миколенка в Евертоні.

Коментарі ()