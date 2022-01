Челсі не збирається відпускати Лукаку у січні

Лондонський Челсі не планує відпускати нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше бельгієць повідомив, що незадоволений своєю роллю в лондонській команді, а також зізнався в любові до Інтеру, заявивши, що шкодує про звільнення з міланського клубу.

Ці слова розчарували головного тренера лондонців Томаса Тухеля.

Челсі не має жодних планів, пов'язаних з переходом Лукаку в іншу команду в січні. Позиція клубу з цього питання дуже ясна і зводиться до того, що нападник не піде. Сині не збираються продавати форварда.

Цього сезону Лукаку зіграв 13 матчів і забив 5 голів у Прем'єр-лізі.

Romelu Lukaku might not be happy with his situation at Chelsea but bringing him back to the Bridge last summer was NOT easy.@FabrizioRomano reveals the real story behind Lukaku's return to the Blues. 🔵 pic.twitter.com/r0kM8tl7E2