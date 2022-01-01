Челсі не збирається відпускати Лукаку у січні

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі не планує відпускати нападника Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше бельгієць повідомив, що незадоволений своєю роллю в лондонській команді, а також зізнався в любові до Інтеру, заявивши, що шкодує про звільнення з міланського клубу.
Ці слова розчарували головного тренера лондонців Томаса Тухеля.
Челсі не має жодних планів, пов'язаних з переходом Лукаку в іншу команду в січні. Позиція клубу з цього питання дуже ясна і зводиться до того, що нападник не піде. Сині не збираються продавати форварда.
Цього сезону Лукаку зіграв 13 матчів і забив 5 голів у Прем'єр-лізі.
Romelu Lukaku might not be happy with his situation at Chelsea but bringing him back to the Bridge last summer was NOT easy.@FabrizioRomano reveals the real story behind Lukaku's return to the Blues. 🔵 pic.twitter.com/r0kM8tl7E2— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 31, 2021
Раніше, Челсі може взяти в оренду конкурента Миколенка в Евертоні.