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Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона

Сьогодні 12:25 216 0
Українець - про новий етап у кар'єрі
Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Новачок Евертона Віталій Миколенко дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-Лізі.

Про це заявив сам гравець.

"Сьогодні настав день, коли я хотів би оголосити про мій новий етап у кар'єрі. Я покидаю свою рідну команду - київське Динамо, в якому я був щасливий щодня, починаючи з академії до останнього матчу у футболці улюбленого клубу.

Мені хочеться подякувати всім тренерам, усім співробітникам клубу, президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу і всім моїм партнерам по команді. І, звичайно, дякую Мірчі Луческу за його увагу, досвід і все, що він зробив для мене.

Окрема подяка кожному вболівальнику Динамо, всім, хто приходив на стадіон або підтримував мене та команду за його межами. Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі.

У мене як гравця є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-Лізі.

Для мене це виклик, нові відчуття, заряд емоцій. Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та любов", - зазначив Миколенко.

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Допис, поширений Виталий Миколенко (@mikola_16)

Сьогодні Евертон оголосив про перехід Миколенка до англійського клубу.

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