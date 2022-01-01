Миколенко прокоментував свій перехід до Евертона

Джерело - Чемпіон.
Новачок Евертона Віталій Миколенко дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-Лізі.
Про це заявив сам гравець.
"Сьогодні настав день, коли я хотів би оголосити про мій новий етап у кар'єрі. Я покидаю свою рідну команду - київське Динамо, в якому я був щасливий щодня, починаючи з академії до останнього матчу у футболці улюбленого клубу.
Мені хочеться подякувати всім тренерам, усім співробітникам клубу, президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу і всім моїм партнерам по команді. І, звичайно, дякую Мірчі Луческу за його увагу, досвід і все, що він зробив для мене.
Окрема подяка кожному вболівальнику Динамо, всім, хто приходив на стадіон або підтримував мене та команду за його межами. Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі.
У мене як гравця є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-Лізі.
Для мене це виклик, нові відчуття, заряд емоцій. Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та любов", - зазначив Миколенко.
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Сьогодні Евертон оголосив про перехід Миколенка до англійського клубу.