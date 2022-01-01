Українець перейшов до клубу АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Евертон підписав захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу АПЛ.

Київський клуб також підтвердив цей трансфер.

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За чотири роки, проведені в основному складі Динамо, Віталій став незамінним виконавцем на лівому фланзі оборони, за потреби закриваючи і позицію центрального захисника. Загалом у всіх турнірах Миколенко провів за Динамо 132 матчі, в яких забив 7 м'ячів.

За цей час футболіст став чемпіоном України 2021-го, двічі володарем Кубка (2020-го та 2021-го) та тричі Суперкубка (2018-го, 2019-го та 2020-го) країни. Двічі, 2019-го та 2020-го, захисник ставав володарем індивідуальної премії Золотий талант України.

Раніше, Челсі може взяти в оренду конкурента Миколенка в Евертоні.