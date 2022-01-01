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Леоненко: Так, як в УПЛ грають у футбол, то потрібно сидіти в чорному

Сьогодні 12:39 150 0
Фахівець оцінив рівень УПЛ
Леоненко: Так, як в УПЛ грають у футбол, то потрібно сидіти в чорному
#Віктор Леоненко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Команди нижньої частини української Прем'єр-Ліги цікавіше дивитися, ніж з верхівки.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Так, як вони грають у футбол, то потрібно сидіти в чорному. Команди нижньої частини української Прем'єр-Ліги цікавіше дивитися, ніж з верхівки. Маріуполь, Металіст 1925, Чорноморець цікавіше дивитися. ЇХ гра більш видовищніше виглядає. Тут проблема не в тому, що вони на останньому місці. Там розумні люди, хоча їх мало, хто розбирається у футболі.

Вони думають, що Маріуполь внизу, то хрень. А насправді додай туди кілька хороших захисників, то у Чорноморець та Металіст 1925, і зовсім інші команди будуть. І не будуть внизу, тому що вони моменти створюють", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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