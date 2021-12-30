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Мороз: Робота у Чорноморці - як перебування на мінному полі

Сьогодні 08:13 332 0
Юрій Мороз зазначив, що відчуває тиск із боку фанатів команди та керівництва клубу.
Мороз: Робота у Чорноморці - як перебування на мінному полі
#Чорноморець

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Тренерський штаб та гравці Чорноморця перебували під величезним тиском.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Юрій Мороз.

"Місто Одеса заслуговує на хороший футбол, а той тиск, який був з боку фанатів і з боку керівництва, створював відчуття перебування на мінному полі. Стрибнув ліворуч - можна вибухнути, стрибнув праворуч – теж. Весь час ситуація нагнітається, було очікування чогось… Дякуємо хлопцям, що давали віру особисто мені та моєму штабу. Ми намагалися і робили все можливе, що можна було вичавити з команди.

Адже можна махнути рукою, а можна засукавши рукави рухатися далі. Ми всі люди, і у творчій роботі кожному властиво помилятися. Якби були ремісниками - це інша справа, а так… Але хоч би як там було, а ми намагалися зробити все необхідне для перемоги", - сказав Мороз.

Нагадаємо, Зеленський посприяв зміні власника у Чорноморці.

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