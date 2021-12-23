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Зеленський посприяв зміні власника у Чорноморці - журналіст

Сьогодні 12:12 190 0
Сергій Болотніков прокоментував зміну власника у Чорноморці
Зеленський посприяв зміні власника у Чорноморці - журналіст
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський долучився до зміни власників одеського Чорноморця.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков у програмі ТаТоТаке.

"Клімов формально залишиться власником Чорноморця як мінімум до кінця цього сезону. Не можуть все це нормально оформити за документами. Я так розумію, що проблема з об'єктами, оскільки вони закладені. Де-факто Кауфман фінансуватиме клуб.

Нам відомо, що на 2022 рік планується витратити 5 млн доларів, не менше. Ці гроші підуть на закриття боргів, формування команди для Григорчука зараз. Що мене напружує у всій цій історії, так це щирість Кауфмана. Зеленський мало не дає команди, щоб у кожному великому місті був футбольний клуб. Кауфману натякнули, що Зеленський хоче, щоби хтось зайнявся Чорноморцем. Кауфман це зробив

Є великі сумніви щодо його щирості. Він не розуміється у футболі. Якщо ти робиш це як послугу, щоб сподобатися президенту, то і розвиток клубу буде х*****м", – розповів Болотніков.

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