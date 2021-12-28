Мбаппе про бажання піти в Реал: Я чесно відкрив усі свої почуття

Джерело - CNN France.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір виграти цього сезону всі трофеї.
Про це він розповів порталу CNN France.
"Я був чесним і відкрив усі свої почуття, все, що було в серці. Я радий, що лишився, адже це моє місто, я француз. Я хочу виграти всі трофеї цього сезону", - заявив гравець.
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"Париж - це моє місто, я тут народився та виріс. Грати за ПСЖ чудово, адже ти виступаєш на очах у сім'ї та друзів", - сказав Мбаппе.
Нагадаємо, Мілан має намір придбати захисника ПСЖ.