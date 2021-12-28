Вінгер Шахтаря розповів про пропозицію від клуба АПЛ

Джерело - Sport Arena.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик комфортно почуває себе в донецькому клубі.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Скажу чесно, що якби ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, коли у Шахтарі працювали португальські фахівці - я не задумався б і секунди і попросив клуб відпустити мене. Потрапити у 20 років до АПЛ - це, звичайно, дуже круто", - заявив гравець.

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"Хочу подякувати Бренфорду за таку пропозицію. Потрапити до АПЛ у віці 20 років – це просто фантастика, але рішення про мій перехід приймає лише одна людина – президент клубу. Зараз же я маю довгостроковий контракт і всі мої думки пов'язані з Шахтарем", – сказав Мудрик.

Нагадаємо, Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка.