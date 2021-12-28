Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Сьогодні 20:43 347
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 20:13 169
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Сьогодні 19:31 120
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Сьогодні 17:02 737
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Сьогодні 15:11 286
Де дивитися онлайн біатлонну Різдвяну гонку-2021
Сьогодні 14:14 983
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Сьогодні 13:55 564
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Сьогодні 13:29 1076
Мхітарян стане спортивним директором російського Краснодара
Сьогодні 12:37 1172
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
Сьогодні 12:12 1112
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Мудрик: Якби пропозиція Брентфорда надійшла рік тому - попросив Шахтар відпустити

Сьогодні 21:01 114 0
Вінгер Шахтаря розповів про пропозицію від клуба АПЛ
Мудрик: Якби пропозиція Брентфорда надійшла рік тому - попросив Шахтар відпустити
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Мудрик, #Шахтар

Джерело - Sport Arena.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик комфортно почуває себе в донецькому клубі.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Скажу чесно, що якби ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, коли у Шахтарі працювали португальські фахівці - я не задумався б і секунди і попросив клуб відпустити мене. Потрапити у 20 років до АПЛ - це, звичайно, дуже круто", - заявив гравець.

  АктуальноБрентфорд запропонував за Мудрика 15 млн євро

"Хочу подякувати Бренфорду за таку пропозицію. Потрапити до АПЛ у віці 20 років – це просто фантастика, але рішення про мій перехід приймає лише одна людина – президент клубу. Зараз же я маю довгостроковий контракт і всі мої думки пов'язані з Шахтарем", – сказав Мудрик.

Нагадаємо, Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка.

Коментарі ()