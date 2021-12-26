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Довбик: У мене найнебезпечніший гуртожиток був на районі

Сьогодні 14:40 259 0
Форвард Дніпра-1 - про складну юність
Довбик: У мене найнебезпечніший гуртожиток був на районі
#Довбик

Джерело - BurBuzz.

24-річний нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик мав не легку юність.

Про це заявив сам гравець.

"Умови були тяжкі, ми у гуртожитку жили до 16 років. У нас була кімната 6 метрів, ми там утрьох жили. Ну, у мене кімнати не було. Я розумів, що футбол може поміняти все моє життя. Я розумів, що потрібно віддаватися своїй справі, бути професіоналом. У мене найнебезпечніший гуртожиток був на районі. Там усілякі наркомани були", - сказав Довбик.

Нагадаємо, Довбик визначився з ТОП-чемпіонатом, де може продовжити кар'єру.

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