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Вест Гем готовий прийняти будь-яку пропозицію щодо Ярмоленка

Сьогодні 13:38 151 0
Андрій Ярмоленко може змінити клуб
Вест Гем готовий прийняти будь-яку пропозицію щодо Ярмоленка
Фото - gettyimages
#Андрій Ярмоленко

Джерело - footboom.com.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може змінити клуб у січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вест Гем розглядає можливість розставання з нападником збірної України Андрієм Ярмоленком цієї зими. Клуб розгляне усі пропозиції, щоб отримати за гравця хоча б якусь компенсацію.

Контракт українця розрахований до наступного літа, а продовжувати його лондонця не планують.

У поточному сезоні українець провів 17 матчів за лондонців у рамках усіх турнірів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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