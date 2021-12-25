Вест Гем готовий прийняти будь-яку пропозицію щодо Ярмоленка

Андрій Ярмоленко може змінити клуб

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко може змінити клуб у січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вест Гем розглядає можливість розставання з нападником збірної України Андрієм Ярмоленком цієї зими. Клуб розгляне усі пропозиції, щоб отримати за гравця хоча б якусь компенсацію.

Контракт українця розрахований до наступного літа, а продовжувати його лондонця не планують.

У поточному сезоні українець провів 17 матчів за лондонців у рамках усіх турнірів, відзначившись 1 забитим м'ячем та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.