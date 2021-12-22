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Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги

Сьогодні 15:54 214 0
Українець найближчим часом може змінити команду
Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги
#Трабзонспор, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до сфери інтересів турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє журналіст Юнус Емре Сель.

У підписанні 32-річного українця зацікавлений головний тренер бордово-блакитних Абдулла Авчі. Зазначається, що вже найближчим часом турки можуть спробувати домовитися про трансфер.

Контракт Ярмоленка з англійським клубом закінчується влітку 2022 року, а його оціночна вартість на Transfermarkt становить 4 млн євро.

Цього сезону Ярмоленко провів 16 матчів за Вест Гем у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і відзначився трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, у Туреччині інтерес до Довбика виявляв Трабзонспор, керівництво якого навіть вступало в торги з Дніпром-1.

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