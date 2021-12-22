Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги

Українець найближчим часом може змінити команду

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до сфери інтересів турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє журналіст Юнус Емре Сель.

У підписанні 32-річного українця зацікавлений головний тренер бордово-блакитних Абдулла Авчі. Зазначається, що вже найближчим часом турки можуть спробувати домовитися про трансфер.

#Trabzonspor



Trabzonspor’da kanat için Andriy Yarmolenko ismi gündeme geldi. Abdullah Avcı’nın da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuya ilgisi söz konusu. (Yunus Emre Sel) pic.twitter.com/uOspV0abDB — Trabzonspor Gündem (@TSGundem61) December 21, 2021

Контракт Ярмоленка з англійським клубом закінчується влітку 2022 року, а його оціночна вартість на Transfermarkt становить 4 млн євро.

Цього сезону Ярмоленко провів 16 матчів за Вест Гем у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і відзначився трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, у Туреччині інтерес до Довбика виявляв Трабзонспор, керівництво якого навіть вступало в торги з Дніпром-1.