Аль-Аглі виграв Суперкубок КАФ

Володар кубку визначився у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч за Суперкубок КАФ, в якому зустрічалися єгипетський Аль-Аглі та марокканська Раджа.

Суперкубок CAF - це щорічні змагання з футболу африканських асоціацій, які змагаються між переможцями Ліги чемпіонів CAF та Кубку Конфедерації CAF.

Завдяки автоголу Раджа вийшла вперед. Наприкінці матчу Мохамед зрівняв рахунок. Володар кубку визначився у серії пенальті, яку виграв Аль-Аглі

Суперкубок КАФ-2022

22 грудня

Раджа (Марокко) - Аль-Аглі (Єгипет) 1:1 (пен. 6:5) (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Ібрагім (авт), 1:1 - 90 Мохамед