У Карпатах відреагували на чутки про трансфер Хачеріді

Карпати готують підсилення складу під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер "зелено-білих" Андрій Тлумак у коментарі Footboom.

"Зміни, звичайно, будуть. Без свіжої крові не обійтись. Та й здорова конкуренція жодному клубу ще не завадила. Тільки не вірте всьому, що пишуть в інтернеті про Карпати.

Хачеріді? Це звичайний фейк. Інші зіркові новачки? До Нового року – жодних заяв. Можу лише підтвердити інформацію про те, що ведемо переговори з ексзахисником Волині Іваном Цюпою та експівзахисником тернопільської Ниви Ігорем Семениною", – сказав Тлумак.