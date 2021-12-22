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У Карпатах відреагували на чутки про трансфер Хачеріді

Сьогодні 11:31 207 0
У Карпатах відреагували на чутки про трансфер Хачеріді
У Карпатах відреагували на чутки про трансфер Хачеріді
#Карпати

Джерело - footboom.com.

Карпати готують підсилення складу під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер "зелено-білих" Андрій Тлумак у коментарі Footboom.

"Зміни, звичайно, будуть. Без свіжої крові не обійтись. Та й здорова конкуренція жодному клубу ще не завадила. Тільки не вірте всьому, що пишуть в інтернеті про Карпати.

Хачеріді? Це звичайний фейк. Інші зіркові новачки? До Нового року – жодних заяв. Можу лише підтвердити інформацію про те, що ведемо переговори з ексзахисником Волині Іваном Цюпою та експівзахисником тернопільської Ниви Ігорем Семениною", – сказав Тлумак.

Нагадаємо, Карпати розпрощались з чотирма гравцями.

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