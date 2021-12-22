Маліновський - найкращий гравець Аталанти у матчі проти Дженоа

Український півзахисник отримав найвищу оцінку серед гравців Аталанти

Український хавбек Руслан Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі проти Дженоа.

Про це повідомляє SofaScore

Маліновський вийшов у стартовому складі та зіграв 65 хвилин. Він отримав оцінку 7,7 – найкращу серед футболістів Аталанти у матчі. Вище лише у Хоана Васкеса із Дженоа – 7,8.

Малиновський завдав 3 удари повз ворота, віддав 44 точні передачі (83%), зробив 1 ключовий пас, здійснив 4 обведення, виграв 9 з 12 єдиноборств, здійснив 1 відбір.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою.