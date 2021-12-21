Левченко: Миколенко переріс чемпіонат України декілька років тому

Перехід захисника Динамо Віталій Миколенка до англійського Евертона піде на користь молодому гравцю.

Про це розповів колишній півзахисник збірної України Євген Левченко у коментарі Футбол 1.

"Для Віталія перехід в Евертон - це величезний плюс, бо починається просування кар'єрними сходами. Для збірної України трансфер Миколенка також великий плюс, оскільки ще один наш футболіст переходить у сильніший чемпіонат. На мою думку, Миколенко переріс чемпіонат України кілька років тому. Звідси й низка помилок, яких Віталій припускався у матчі Динамо з Вільярреалом, або у грі збірних України та Фінляндії. Тому йому якнайшвидше треба переходити в новий чемпіонат, адаптуватися, розвиватися та продовжувати грати на найвищому рівні.

До того ж є приклади і Зінченка, і Ярмоленка, які не завжди граючи за свої команди приносять величезну користь нашій збірній", - сказав Левченко.

Раніше повідомлялося, що угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена.