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Аталанта - Рома 1:4. Огляд матчу

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Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині, однак результативними діями не відзначився
Аталанта - Рома 1:4. Огляд матчу
#Аталанта, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Рома здобула розгромну перемогу над Аталантою в рамках 18 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 18 грудня

Аталанта - Рома 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Абрахам, 0:2 - 27 Дзаньоло, 1:2 - 45+1 Муріель, 1:3 - 72 Сммолінг, 1:4 - 82 Абрахам

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