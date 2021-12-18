Джерело - Чемпіон.
Рома здобула розгромну перемогу над Аталантою в рамках 18 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 18 грудня
Голи: 0:1 - 1 Абрахам, 0:2 - 27 Дзаньоло, 1:2 - 45+1 Муріель, 1:3 - 72 Сммолінг, 1:4 - 82 Абрахам
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Джерело - Чемпіон.
Рома здобула розгромну перемогу над Аталантою в рамках 18 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 18 грудня
Голи: 0:1 - 1 Абрахам, 0:2 - 27 Дзаньоло, 1:2 - 45+1 Муріель, 1:3 - 72 Сммолінг, 1:4 - 82 Абрахам