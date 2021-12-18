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Рома розгромила Аталанту з Маліновським. Результати 18 туру Серії А

Сьогодні 17:54 167 0
Абрахам оформив дубль
Рома розгромила Аталанту з Маліновським. Результати 18 туру Серії А
#Аталанта, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Аталанта, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома здобула розгромну перемогу над Аталантою в рамках 18 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині, однак результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 18 грудня

Аталанта - Рома 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Абрахам, 0:2 - 27 Дзаньоло, 1:2 - 45+1 Муріель, 1:3 - 72 Сммолінг, 1:4 - 82 Абрахам

Сьогодні, 18 грудня, відубудться ще 2 матчі Серії А:

19:30. Болонья - Ювентус

21:45. Кальярі - Удінезе

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