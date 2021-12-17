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Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Рюдігера

Сьогодні 10:55 161 0
Антоніо Рюдігер може змінити клуб
Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Рюдігера
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football.uа.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Bild.

Актуально: Рюдігер веде перемовини з ПСЖ та Манчестер Сіті

Юнайтед має намір зміцнити лінію оборони наступного літа і хотів би підписати Рюдігера, який може стати вільним агентом. "Червоні дияволи" розраховують, що новий головний тренер Ральф Рангнік може переконати німецького центрбека приєднатися до них.

У поточному сезоні Рюдігер провів 22 поєдинки у футболці "синіх", відзначившись двома голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем.

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