Антоніо Рюдігер може змінити клуб

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Bild.

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Юнайтед має намір зміцнити лінію оборони наступного літа і хотів би підписати Рюдігера, який може стати вільним агентом. "Червоні дияволи" розраховують, що новий головний тренер Ральф Рангнік може переконати німецького центрбека приєднатися до них.

У поточному сезоні Рюдігер провів 22 поєдинки у футболці "синіх", відзначившись двома голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем.