Челсі провалило переговори з ключовим оборонцем

Антоніо Рюдігер може змінити клуб

Оборонець Челсі Антоніо Рюдігер влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Перемовини між керівництвом Челсі та представниками Антоніо Рюдігера щодо продовження співпраці поки безуспішні.

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Реал сподівається безкоштовно підписати 28-річного німця, адже його контракт з "синіми" завершується влітку 2022-го. У послугах Антоніо також зацікавлена Баварія, але фінансові запити захисника мюнхенців не влаштовують.

У нинішньому сезоні АПЛ Рюдігер провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, Баварія намагається підписати Рюдігера.