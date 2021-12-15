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Ексгравець збірної України програв усі заощадження в казино

Сьогодні 11:27 182 0
Роман Максимюк прокоментував ігрову залежність
Ексгравець збірної України програв усі заощадження в казино
#Максимюк

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України Роман Максимюк через свою ігрову залежність втратив всі заощадження.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Бомбардир.

"За три місяці програв в казино все, що в мене було. Плюс машина в ломбард була здана. Audi A8 у мене була. Разом із машиною це біля 300 тисяч доларів. Це тільки в Дніпрі. І ще були періоди. Це до клубу дійшло. Я ходив до психолога, мене клуб намагався рятувати. У мене ліміт був на картці на зарплату: я не міг більше певної суми зняти. Якщо хотів більше, мав питати дозволу у Стеценка, пояснювати. Тоді мені через дружину розблоковували картку.

Всі розуміли, що це хвороба і намагалися допомогти. А мене затягувало. Коли програєш серйозні суми – йдеш відігратися. Я не говорю, що весь час програвав. Одного разу виграв 350 тисяч гривень, потім – 750 тисяч гривень за один вечір. Тоді долар коштував 4,5 гривні, а казино працювали легально.

Мені казино машину давало з охороною, я їхав і клав гроші в банківську скриньку. Давали охорону, бо не в їхніх інтересах було, щоб їхнього клієнта пограбували. Вони берегли таких клієнтів як я. Бо вони знали, що я наступного дня поверну їм гроші.

Я міг піти в Металіст до Маркевича, але обрав Волинь, бо в Луцьку не було казино. Найближче було у Львові, але туди ж не наїздишся. Я боровся, як міг. Бачив, що в мене все йде шкереберть", – поділився Максимюк.

Максимюк за свою футбольну кар'єру встиг пограти у 13-ти клубах, серед яких Динамо, Дніпро, Волинь та російський Зеніт.

Раніше, Максимюк звинуватив свою колишню дружину в зрадах із Олександром Алієвим

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