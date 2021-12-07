Джерело - Fanday.

Уже колишня дружина Олександра Алієва - Тетяна зраджувала своєму першому чоловіку, ексфутболісту Динамо Роману Максимюку.

Про це Максимюк розповів сайту Fanday.

"Я грав уже в Луцьку, ми не жили разом. Приїжджаю в свою квартиру в Києві, а вони (Алієв і Тетяна) там разом. Усе дали зрозуміти. У той час уже емоцій не було. Емоції були раніше, бо були підозри. Тетяна вела розгульний спосіб життя, постійно десь гуляла, мені друзі говорили, що "наставляє роги". Я не хотів вірити, поки побачив на власні очі.

Менее найбільше цікавило чому футболіст, чому з Динамо?", - зазнався колишній футболіст низки українських клубів.

Колишня дружина Алієва - Тетяна до заміжжя з зіркою Динамо була одружена з Максимюком. З Алієвим також у Тетяни не склалося, пару супроводжували постійні скандали. Доходило до побиття та позивними заявами до суду.

Роман Максимюк грав за Прикарпаття, Зеніт, Динамо, Дніпро, Волинь.