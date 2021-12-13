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#Крістал Пелес, #Евертон, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес несподівано переміг Евертон у 16 турі АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
16 тур, 12 грудня

Крістал Пелес - Евертон 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Галлагер, 2:0 - 62 Томкінс, 2:1 - 70 Рондон, 3:1 - 90+4 Галлагер

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