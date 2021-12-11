Де Дзербі: Буде дуже прикро, якщо Марлос покине Шахтар

Головний тренер Шахтаря прокоментував можливий відхід Марлоса

Джерело - BurBuzz.

Буде дуже прикро, якщо хавбек Шахтаря Марлос покине клуб.

Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Я не знаю, на якому етапі переговори між Марлосом і клубом. Для мене Марлос став справжнім відкриттям у Шахтар", - заявив фахівець.

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"Буде дуже прикро, якщо він покине команду. Мені шкода з позиції тренера, бо я втрачу важливого гравця, який неодноразово змінював хід гри на нашу користь. Мені буде шкода і з погляду особистісних стосунків, адже це людина із цінностями", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Марлос веде переговори з Атлетіко Паранаенсе.