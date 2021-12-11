Джерело - Trétis.
Півзахисник Шахтаря Марлос веде переговори з Атлетіко Паранаенсе.
Про це повідомляє Trétis.
Переговори з 33-річним футболістом ведуться безпосередньо президентом бразильського клубу Маріо Селсо Петраглією.
Переговори складні з фінансової точки зору, оскільки Марлос отримує в Україні дуже високу зарплату, про яку неможливо домовитися з Атлетіко Паранаенсе та іншими бразильськими клубами.
Футболістом також цікавляться інші закордонні клуби та команди з Туреччини.
Нагадаємо, син Марлоса попрощався з футбольною академією в Україні.