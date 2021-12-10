У матчі Боснія і Герцеговина - Україна (0:2) на стадіоні Біліно Поле у ​​Зениці стався інцидент за участю місцевих уболівальників через перевернутий російський прапор з перевернутим російським гербом.

Про це у випуску ПРЯМА ЧЕРВОНА Фоззі та Микола Василькова заявив український телеведучий та шоумен Сергій Притула.

"Інцидент на матчі з Боснією? Я спостерігав за ситуацією з сусіднього сектора тому, що українську торсиду боснійська поліція розділила навпіл.

За три дні перед цим у чудовому місті Спліт відбулася зустріч збірних Хорватії та Росії. Ватага українських футбольних вболівальників на запрошення хорватської сторони вирушила підтримати наших хорватських братів у цьому їхньому протистоянні безпосередньо на матчі та навколо футболу. І от гуляючи старовинним Спліт група українських вболівальників абсолютно випадково звісно натрапила на групу російських уболівальників зав'язалася жвава дискусія на предмет місця Миколи Васильовича Гоголя у пантеоні творчих письменників Росії чи України. Високоінтелектуальна бесіда закінчилась тим, що всі залишилися при своїх, а росіяни пішли далі дивлячись у небо, бо так трошки легше, щоб кров не текла з носа і вони пішли вже без прапора, бо перед тим вони йшли з прапором.

А коли поспілкуватися з нашими вболівальниками, коли тиск трохи підскочив вони вже йшли без прапора і оці наші з витяжкою, які зі Спліта вже приїхали у Боснію вирішили показати боснійським колегам по цеху що, мовляв, ось дивіться ми маємо трофеї - російський прапор і в знак неповаги до російського прапора і до держави-агресора наші перевернули цей прапор, але ж здалеку з сектора ти не бачиш що це перевернутий російський прапор з перевернутим російським гербом. Здалеку це чистої води виглядав як сербський прапор і тому боснійці довго не розбиралися. Вони лавою рушили на наш сектор. Туди потім відписалася поліція. Трошки пом'яли боснійцям боки і на тому вважалося, що наш конфлікт мав би бути вичерпаний, але саме в цю мить, пропустивши ось цю всю прелюдію, люди ввімкнули трансляцію і побачили, що у Боснії чомусь засвистують український гімн. А ось власне чому вони так себе поводили.

Мені скинули нещодавно друзі скріни переписок з лідерами боснійської інтелігенції, яка була присутня на трибунах. Вони просили за свою поведінку під час виконання українського гімну, а сказали що не хотіли образити. І побажали нам майбутніх перемог і вибачилися за інцидент, але, мовляв, Ви ж самі винні", - зазначив Притула.