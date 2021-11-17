Поліції довелося втрутитися та перегородити шлях боснійцям

Джерело - Чемпіон.

За 15 хвилин до початку відбіркового матчу Боснія і Герцеговина - Україна (0:2) на стадіоні Біліно Поле у ​​Зениці стався інцидент за участю місцевих уболівальників.

Про це повідомляє N1 Info.

Члени найбільшого боснійського фанатського угруповання BHFanaticos зробили спробу прорватися на сектор українських уболівальників.

Місцевим фанатам не сподобалося, що гості вивісили прапор України.

У ситуацію оперативно втрутилася поліція та перегородила шлях боснійським уболівальникам.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

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