Алан Патрік отримав новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Шахтар продовжив угоду із 30-річним бразильським півзахисником Аланом Патріком.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За умовами нового контракту футболіст виступатиме за клуб до 31 грудня 2025 року.

Алан Патрік став гравцем Шахтаря у червні 2011 року. Деякий період на правах оренди виступав за бразильські клуби, а у складі гірників грає восьмий сезон. Загалом у його активі 178 матчів, 26 голів та 13 титулів із Шахтарем.

Цього сезону футболіст провів за "гірників" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Раніше, Жуніор Мораес продовжив контракт з донецьким клубом.