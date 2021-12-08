Джерело - ФК Шахтар.
Сьогодні, 8 грудня, Шахтар продовжив контракт із нападником Жуніором Мораесом.
Угода з нападником розрахована до 30 червня 2022 року.
Жуніор Мораес у Шахтарі з липня 2018 року. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру.
У квітні 2021 року Мораес отримав травму на тренуванні та вибув на півроку, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі.
За Шахтар у всіх змаганнях Жуніор провів 105 матчів та забив 61 гол. Його середня результативність 0,58 є найкращою в історії клубу серед усіх футболістів, які провели понад сотню ігор.
Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів.