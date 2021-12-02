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Срна: Єврокубків у нас уже немає: може, це добре

Сьогодні 13:32 201 0
Директор з футболу Шахтаря розповів про плани клубу
Срна: Єврокубків у нас уже немає: може, це добре
#Шахтар, #Срна

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар має намір перемогти у наступних трьох матчах, до закриття першої половини сезону.

Про це заявив директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

"У нас є мета – виграти у Львова в п'ятницю, у вівторок у Шерифа, а потім у Олександрії. Потім треба добре відпочити та готуватися до другої частини сезону. Єврокубків у нас уже немає: може, це й добре, аби більше попрацювали разом", - сказав Срна.

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

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