Срна: Єврокубків у нас уже немає: може, це добре

Донецький Шахтар має намір перемогти у наступних трьох матчах, до закриття першої половини сезону.

Про це заявив директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

"У нас є мета – виграти у Львова в п'ятницю, у вівторок у Шерифа, а потім у Олександрії. Потім треба добре відпочити та готуватися до другої частини сезону. Єврокубків у нас уже немає: може, це й добре, аби більше попрацювали разом", - сказав Срна.