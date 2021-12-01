Маліновський: Про Скудетто в Аталанті не розмовляють

Аталанта прагне завершити чемпіонат Італії з місцем у Лізі чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник італійського клубу Руслан Маліновський.

"Кожен матч граємо на перемогу. Насамкінець побачимо, як воно буде. Про Скудетто не розмовляють у клубі. Попереду дуже сильні команди.

Я вважаю, що якщо ми закінчимо рік у Лізі чемпіонів, це буде великим досягненням для Бергамо та для Аталанти. Цей чемпіонат дуже тяжкий. Усі команди на дуже високому рівні. Конкуренція дуже висока за чотири місця. Ми граємо за Лігу чемпіонів, а далі подивимося", - сказав Маліновський.