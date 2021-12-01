Колишній футболіст збірної України Сергій Кравченко оцінив ситуацію в окупованому Донецьку, де у нього мешкають родичі.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю програмі Пряма червона.

"Коли це все починалося, казали, що пів року, рік, два… Вже скільки, сім років? Перспектив там особливих немає. Донецьк — це супермісто. Хто міг би подумати? Навіть уявити таке неможливо. Як родичі? Живуть та й живуть. Я не можу сказати, що вони за Росію, Україну чи ще за когось. Зрозуміло, що дивляться російські канали. Ми все це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але, я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути чи Росія, чи Україна. А "ДНР" — що це?" — заявив Кравченко.