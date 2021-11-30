Вірт: Один гравець Вереса не хотів вакцинуватися, його трясло до щеплення

Мессі - володар Золотого м'яча-2021
Вчора 22:55 1526 4
Столярчук: Вручення Золотого м'яча Мессі - для мене велике розчарування
Вчора 23:46 2103 4
Відомий телеведучий: Я не вважаю, що Мессі не заслужив Золотий м'яч
Вчора 23:18 724 1
Доннарумма - найкращий голкіпер року
Вчора 23:12 359
Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було
Вчора 23:00 12594
Левандовський - найкращий бомбардир року
Вчора 22:20 574
Педрі - найкращий молодий гравець року
Вчора 22:07 400
УПЛ. Зоря переграла Олександрію у 16 турі
Вчора 21:24 433
Національна команда: зірковий український режисер зняв документальний фільм про збірну України
Вчора 18:25 589
Агент відреагував на можливий трансфер Ярмоленка до команди Шевченка
Вчора 17:14 1110
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років Андрій Дунець
Сьогодні 13:50 218
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
Сьогодні 09:01 432
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
Вчора 19:33 555
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 719
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
Вчора 17:52 609
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
Вчора 17:05 343
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
Вчора 16:57 1175
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
Вчора 15:17 374
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
Вчора 14:56 310
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
Вчора 12:33 513
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
Вчора 12:31 329
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника Віктор Слюсаренко
Вчора 11:59 335
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Вчора 09:59 929
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Вчора 08:38 627
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затримали після матчу РПЛ із Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 08:30 561
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:16 Футбол Президент ПСЖ: Мбаппе знає, чого хоче, і ми також 30
14:56 Футбол Йовичевич - найкращий тренер 16 туру УПЛ 96
14:45 Футбол Мораес повернувся до загальної групи Шахтаря 121
14:32 Футбол Гладкий: Навіть у 34 роки відчуваю, що можу прогресувати в Скрипника 108
14:17 Футбол Матч МЮ - Янг Бойз у ЛЧ можуть провести на нейтральному полі 148
13:57 Футбол Вірт: Один гравець Вереса не хотів вакцинуватися, його трясло до щеплення 210
13:50 Блог Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років 221
13:50 Футбол Саррі продовжить контракт з Лаціо 142
13:35 Футбол Пеле привітав Мессі з сьомим Золотим м'ячем 187
13:17 Футбол Роналду міг отримувати від Ювентуса виплати під час локдауну 185
12:58 Футбол Наполі може провести матч зі збірною Аргентини в пам'ять про Марадону 177
12:48 Футбол Кроос про Золотий м'яч: Мессі не повинен був перемагати 608
12:32 Футбол У Ювентуса можуть забрати останні титули та відправити в Серію Б 562
12:13 Футбол Барселона призупинила переговори щодо Ольмо 257
11:56 Футбол Азар пропустить матч з Атлетіком через м'язове пошкодження 194
11:47 Футбол Барселона може купити Марсьяля 256
11:25 Футбол Кортес: Хотів би впровадити ДНК Барселони до жіночої збірної України 236
11:11 Інше Олімпіада в Пекіні відбудеться, незважаючи на новий штам коронавірусу 280
10:58 Футбол Шевченко: Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті та менталітет переможця 289
10:49 Футбол Мессі став другим найбільш віковим володарем Золотого м'яча 403
10:31 Футбол Погба вирішив не підписувати контракт з новим клубом в січні 416
10:14 Футбол Мессі: Не думаю про восьмий Золотий м'яч, у мене новий етап 288
09:58 Футбол Барселона не зможе підписати Голанда через фінансові труднощі 366
09:46 Футбол Мальдіні: Шевченко – чемпіон, він доведе це 493
09:29 Футбол Мессі - перший гравець в історії ПСЖ, який виграв Золотий м'яч 352

Вірт: Один гравець Вереса не хотів вакцинуватися, його трясло до щеплення

Сьогодні 13:57 210 0
Вірт: Один гравець Вереса не хотів вакцинуватися, його трясло до щеплення
#Верес, #Вірт

Джерело - Чемпіон.

Один з гравців Вереса важко переніс вакцинацію від коронавіруса.

Про це заявив тренер команди Юрій Вірт.

"Сказали всім робити. Один не хотів, не говоритимемо прізвище. Його трясло до вакцини. Виявляється, увечері мало швидку не викликали. Його так кидало. Але дякувати Богу, все пройшло нормально", - заявив фахівець.

  АктуальноКолос - Верес 1:0. Огляд матчу

"Десь психологічно щось, вони чули, що комусь погано, десь хтось помер. Це психологія. А хто на фреші - зробили та забули", - сказав Вірт.

Нагадаємо, Колос мінімально переміг Верес.

Коментарі ()