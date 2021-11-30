Вірт: Один гравець Вереса не хотів вакцинуватися, його трясло до щеплення

Джерело - Чемпіон.

Один з гравців Вереса важко переніс вакцинацію від коронавіруса.

Про це заявив тренер команди Юрій Вірт.

"Сказали всім робити. Один не хотів, не говоритимемо прізвище. Його трясло до вакцини. Виявляється, увечері мало швидку не викликали. Його так кидало. Але дякувати Богу, все пройшло нормально", - заявив фахівець.

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"Десь психологічно щось, вони чули, що комусь погано, десь хтось помер. Це психологія. А хто на фреші - зробили та забули", - сказав Вірт.

Нагадаємо, Колос мінімально переміг Верес.