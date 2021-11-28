Джерело - Чемпіон.
Колос здобув мінімальну перемогу над Вересом у рамках 16 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 28 листопада
Гол: 1:0 - 64 Ільїн
Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Ром, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв(Ренан 71), Чурко, Сітчінава(Лисенко 72), Ільїн
Запасні: Дієго Сілва, Нгамба, Костишин, Фесюн, Задоя
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько, Дахновський, Панасенко(Гегедош 70), Пасіч Г., Шестаков(Сергійчук 63)
Запасні: Кичак, Махнєв, Гук, Шестаков, Полюлях, Тимофієнко, Гечев
Попередження: Петько 67, Пасіч Г. 78, Дахновський 89
Нагадаємо, Рух переграв Металіст 1925.