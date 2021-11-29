Велика заслуга Роберта Левандовського, що Баварія протягом кількох років перебуває у когорті найкращих команд.

Про це заявив відомий український коментатор Андрій Столярчук.

"Нападник Баварії Роберт Левандовський мав вигравати Золотий м'яч. Він, по-перше, демонструє стабільний футбол. По-друге, у його виконанні ефективний футбол.

По-третє, він показує не лише індивідуальний, а й командний футбол. Левандовський працює не лише на власну статистику, а й на команду. Одна справа ти забиваєш 40 голів, а команда програє. А інша справа - Баварія протягом кількох років перебуває у когорті найкращих команд. І у цьому велика заслуга Роберта Левандовського", - зазначив Столярчук.