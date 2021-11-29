Мессі - володар Золотого м'яча-2021

Мессі всьоме виграв Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Володарем Золотого м'яча-2021 став нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про це повідомляє France Football.

Друге місце у голосуванні за найпрестижнішу особисту нагороду у футболі посів нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський. Третє місце – Жоржиньйо із Челсі.

Останнім володарем Золотого м'яча є Мессі, який отримав його у 2019 році. 2020 року приз не вручався через пандемію коронавірусу.

У 2021 році Мессі вперше виграв трофей зі збірною Аргентини – у складі національної команди він став володарем Кубка Америки.

Цьогорічний Золотий м'яч став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.