Нині гучніше звучить ім'я нападника Ліонеля Мессі, ніж той футбол, що він демонструє.

Про це заявив відомий український коментатор Андрій Столярчук.

"Як оцінюю вручення Золотого м'яча Мессі? Це дискредитація Ballon d'Or (призу Золотий м'яч - прим.). Тому Ballon d'Or 2020 і 2021 роках повинен бути у Роберта Левандовського. Тому що він є найкращим у ці два роки. Людина, яка побила, здавалося, вічний рекорд Герда Мюллера, я думаю заслуговує на звання найкращого гравця року.

Для мене це велике розчарування, що сталося сьогодні і те що Мессі став найкращим. Нині гучніше звучить його ім'я, ніж той футбол, що він демонструє.