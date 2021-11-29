Шевченко: Безумовно, з Міланом буде особливий матч

Матч Дженоа - Мілан відбудеться 1 грудня

Матч Дженоа - Мілан стане особливим для головного тренера "грифонів" Андрія Шевченка.

Про це він розповів після поєдинку проти Удінезе (0:0).

"Ми тільки закінчили зустріч з Удінезе, я ще не мав можливості подумати. Безперечно, з Міланом буде особливий матч", заявив фахівець.

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"Ми дуже чекаємо повернення до ладу Дестро. Він почав тренуватися, має набрати форму. Чим більше у нас опцій, тим краще", - сказав Шевченко

Нагадаємо, Шевченко прокоментував першу нічию Дженоа під його керівництвом.