Шевченко прокоментував першу нічию Дженоа під його керівництвом

Український наставник вважає "мирову" в матчі з Удінезе позитивним результатом

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер італійського Дженоа Андрій Шевченко вважає нічию в матчі Серії А проти Удінезе справедливим результатом.

Про це український наставник генуезців заявив одразу після матчу.

"У першому таймі команда грала добре. Після перерви трохи віддали ініціативу. Удінезе почав більше пресингувати, нам було складно. Але якщо порівняти з матчем проти Роми, ми зробили крок уперед", - зазначив Шевченко.

За його словами, дуже багато гравців Дженоа отримали травми, і перед грою з Міланом "добрих новин у цьому плані немає".

Нагадаємо, Дженоа у першому матчі під керівництвом Андрія Шевченка поступився Ромі Жозе Моурінью з рахунком 0:2.