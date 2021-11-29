Гладкий: Була пропозиція з Росії, але я відмовився

Нападник луганської Зорі Олександр Гладкий відмовився виступати в чемпіонаті Росії у складі Крилья Совєтов.

Про це заявив футболіст.

"Мені справді прийшла пропозиція з Крильєв Совєтов. Динамо було готове мене відпустити, але я сказав ні. Ігор Михайлович, навпаки, сказав: "Я поважаю твою позицію і не можу змусити тебе силою туди поїхати". Ніхто мене не примушував, я сам відмовився.

На той момент я вирішив, що це буде неправильно. Я вважав, що це неправильно, і не пішов туди. Потім я попросився в Карпати й мене відпустили", - зазначив Гладкий.