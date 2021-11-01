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Гладкий повторив рекорд чемпіонату України за кількістю дублів

Сьогодні 14:45 187 0
Нападник Зорі забив два голи у поєдинку з Металістом 1925
Гладкий повторив рекорд чемпіонату України за кількістю дублів
#Гладкий, #Зоря, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Зорі Олександр Гладкий забив 2 голи Металісту 1925 (6:1) у матчі УПЛ.

Він оформив 18-й дубль у чемпіонаті України, повторивши рекордний показник.

Раніше на такій позначці зупинилися Марко Девич, Сергій Ребров, Андрій Ярмоленко та Євген Селезньов.

  АктуальноМеталіст 1925 - Зоря 1:6. Огляд матчу

Гладкий відзначався дублями в складі 6-ти клубів: в Зорі - 4 рази, Харкові - 1, Шахтарі - 8, Дніпрі - 1, Карпатах - 3 та Чорноморці - 3. На своєму полі Гладкий стріляв дуплетом 11 разів і в гостях – 7.

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