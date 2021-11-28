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Рух - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:09 210 0
Борячук та Климчук принесли перемогу своїй команді
Рух - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу
#Рух, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув упевнену перемогу над Металістом 1925 у рамках 16 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

16 тур, 28 листопада

Рух - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Борячук, 2:0 - 70 Климчук

Рух: Паньків, Сапуга(Карасюк 78), Таллес, Федорчук(Мартинюк 69), Дідик, Климчук(Руніч 78), Сич, Борячук, Роман, Бойчук(Альваренга 68), Білий

Запасні: Ледвій, Притула, Карабін, Стаменковіч, Костевич

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів(Задерака 46), Кравченко, Ременюк, Марлісон(Зубков 69)

Запасні: Шеліхов, Ткачук, Потімков, Квакіч, Протасов, Голодюк, Фабіньо

Попередження: Марлісон 33, Федорчук 50

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