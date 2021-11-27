Головний редактор журналу Футбол Артем Франков неприємно вражений грою гравців Динамо у матчі з Минаєм (2:0) у 16-му турі УПЛ.

Про це заявив сам журналіст.

"Другий тайм у виконанні Динамо проти Миная чудово демонструє, що другий тайм Динамо проти Баварії - не привід для свята і взагалі не привід для узагальнень.

На жаль, Динамо абсолютно безпорадне проти пресингу. Навіть проти невмілого, але енергійного, минайського. Жах! Захисники, які під тиском біжать з м'ячем до своїх воріт і пропонують воротарю вирішувати.

На щастя чи на нещастя, в УПЛ жодної команди не вистачає навіть на тайм, а декого взагалі ні на що не вистачає.

Щоправда, Динамо і без пресингу двох передач зв'язати не в змозі - м'яч як від паркану відскакує.

Проблема, втім, гадаю, не в майстерності. І точно не в Луческу - до нього було гірше, набагато гірше! Але те, що ці проблеми не вирішуються, дуже погано.

Відскочили, чисто відскочили!

Але - 2:0. І гра, як завжди, забудеться, поступившись трьом очкам у таблиці…", - написав Франков після матчу.