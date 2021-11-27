Барселона вирвала перемогу у Вільярреала. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги

Сельта піднялася на 13-е місце

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі іспанської Ла-Ліги Алавес вдома поступився Сельті, Райо Вальєкано на виїзді зіграв внічию з Валенсією, Мальорка - з Хетафе, а Барселона на виїзді перемогла Вільярреал.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

15 тур, 27 листопада

Алавес - Сельта 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Міна, 1:1 - 21 Хоселу, 1:2 - 70 Аспас

Валенсія - Райо Вальєкано 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 -19 Солер (пен), 1:1 - 64 Паласон

Мальорка - Хетафе 0:0

Вільярреал - Барселона 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Де Йонг, 1:1 - 76 Чуквуезе, 1:2 - 88 Депай, 1:3 - 90+4 Коутінью (пен)