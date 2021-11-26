Збірна України втратила перемогу над Шотландією у відборі на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
У матчі групи В відбору на ЧС-2023 з футболу жіноча збірна України на виїзді зіграла внічию з Шотландією.
Матч завершився внічию 1:1. У складі збірної України гол забила Кравчук. На жаль, наприкінці матчу українки втратили перемогу.
Це був перший матч збірної України під керівництвом нового головного тренера Луїса Кортеса.
У наступному турі, 30 листопада, збірна України на виїзді зіграє з Угорщиною. Початок матчу о 19:00.
Відбір на ЧС-2023 з футболу
Жінки
Група В
26 листопада
Шотландія - Україна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Кравчук, 1:1 - 90+3 Гаррісон
Турнірна таблиця групи В: