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Інтер втратив ключового півзахисника на матч проти Шахтаря

Сьогодні 18:14 189 0
Ключовий хавбек Інтера не зіграє із Шахтарем
Інтер втратив ключового півзахисника на матч проти Шахтаря
#Інтер, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла, найімовірніше, пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Барелла отримав невелике пошкодження м'язів стегна у вчорашньому матчі Серії А проти Наполі (3:2), і головний тренер чемпіонів Італії Сімоне Індзагі не хоче ризикувати здоров'ям ключового гравця. Швидше за все, замість Барелли в основі вийде досвідчений Артуро Відаль.

Також у матчі з Шахтарем Інтер не зможе розраховувати на Стефана Де Врея та Алексіса Санчеса.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.

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