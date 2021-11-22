Інтер втратив ключового півзахисника на матч проти Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Інтера Ніколо Барелла, найімовірніше, пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport
Барелла отримав невелике пошкодження м'язів стегна у вчорашньому матчі Серії А проти Наполі (3:2), і головний тренер чемпіонів Італії Сімоне Індзагі не хоче ризикувати здоров'ям ключового гравця. Швидше за все, замість Барелли в основі вийде досвідчений Артуро Відаль.
Також у матчі з Шахтарем Інтер не зможе розраховувати на Стефана Де Врея та Алексіса Санчеса.
Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.