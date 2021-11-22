Інтер втратив ключового півзахисника на матч проти Шахтаря

Ключовий хавбек Інтера не зіграє із Шахтарем

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла, найімовірніше, пропустить матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Барелла отримав невелике пошкодження м'язів стегна у вчорашньому матчі Серії А проти Наполі (3:2), і головний тренер чемпіонів Італії Сімоне Індзагі не хоче ризикувати здоров'ям ключового гравця. Швидше за все, замість Барелли в основі вийде досвідчений Артуро Відаль.

Також у матчі з Шахтарем Інтер не зможе розраховувати на Стефана Де Врея та Алексіса Санчеса.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.