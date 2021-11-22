Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу

Джерело - Чемпіон.

Футболістам Дженоа в домашній грі 13 туру Серії А проти Роми не вистачило сил, щоб втримати нічию.

Про це в післяматчевому інтерв'ю для Мегого заявив головний тренер Грифонів Андрій Шевченко.

"Я вважаю, що сьогодні, у першу чергу, команда проявила характер у дуже важких умовах, у яких ми опинилися. Нам не вистачало травмованих гравців, і як наслідок, нам не вистачило сил під завісу поєдинка. У цілому, ми досить непогано виглядали", - зазначив спеціаліст.

Нагадаємо, Рома перемогла Дженоа завдяки дублю 18-річного Г'яна, який вийшов на заміну.