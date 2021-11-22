 Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи
Вчора 22:54 807
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
Сьогодні 00:32 330
Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А
Вчора 23:38 1086
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
Вчора 23:32 451
Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ
Вчора 22:24 264 1
УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі
Вчора 21:23 317
Гамільтон виграв перший в історії Гран-прі Катару
Вчора 20:09 253
Зверєв вдруге виграв Підсумковий турнір ATP
Вчора 19:59 504
УПЛ. Ворскла у більшості знищила Маріуполь у 15 турі
Вчора 18:54 405
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство
Вчора 18:36 994
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:32 327
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 449
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 300
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 22:30 954
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 22:18 747
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 18:36 992
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі Андрій Твердохліб
Вчора 15:06 331
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції Андрій Твердохліб
20.11.2021 21:58 1160
Маліновський відзначився фірмовим голом у ворота Спеції
Маліновський відзначився фірмовим голом у ворота Спеції Андрій Твердохліб
20.11.2021 18:10 3847
Дівчина дня: Галина Мельник - тендітна українська каратистка
Дівчина дня: Галина Мельник - тендітна українська каратистка Андрій Твердохліб
20.11.2021 17:14 833
В Італії забили найкурйозніший гол року
В Італії забили найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
20.11.2021 14:45 2719
Репер Jay-Z хоче нагріти руки на спортивних ставках
Репер Jay-Z хоче нагріти руки на спортивних ставках Harry BettMan
20.11.2021 13:43 364
Матч Чорноморець - Динамо відвідала ганебно мала кількість уболівальників
Матч Чорноморець - Динамо відвідала ганебно мала кількість уболівальників Андрій Твердохліб
20.11.2021 13:41 473 1
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:47 567
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:41 1044
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:07 Футбол Атлетіко - Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів 164
00:56 Футбол Ліверпуль - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів 177
00:46 Футбол Шевченко: Якщо залилишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів 229
00:34 Футбол Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу 265
00:32 Блог 18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр 330
21 Листопада 2021
23:56 Футбол Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги 596
23:47 Бокс Ф'юрі анонсував приблизну дату наступного бою 351
23:38 Футбол Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А 1086
23:32 Блог ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар 451
23:25 Бокс Промоутер: Вважаю Ломаченка особливим боксером 289
23:21 Блог Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат 301
23:18 Футбол Брест знищив Ланс. Результати матчів 14 туру Ліги 1 434
23:10 Волейбол Епіцентр-Подоляни та Барком-Кажани здобули переконливі перемоги. Результати матчів чоловічої Суперліги 242
22:54 Шахи Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи 807
22:39 Футбол Гранада - Реал 1:4. Огляд матчу 277
22:30 Блог У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників 957
22:24 Гандбол Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ 264 1
22:18 Блог Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа 748
22:11 Футбол Десна - Колос 0:1. Огляд матчу 312
21:56 Бокс Портер завершить кар'єру після поразки від Кроуфорда 278
21:34 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Рома: онлайн-трансляція. LIVE 2596
21:30 Футбол Рома - Зоря: де дивитися матч Ліги Конференцій 354
21:23 Футбол УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі 317
21:11 Бокс Тайсон Ф'юрі: Переїду Усика, немов вантажівка 418
20:40 Футбол Майнц та Кельн не виявили сильнішого у 12 турі Бундесліги 244

Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу

Сьогодні 00:34 265 0
Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу

Джерело - Чемпіон.

Футболістам Дженоа в домашній грі 13 туру Серії А проти Роми не вистачило сил, щоб втримати нічию.

Про це в післяматчевому інтерв'ю для Мегого заявив головний тренер Грифонів Андрій Шевченко.

"Я вважаю, що сьогодні, у першу чергу, команда проявила характер у дуже важких умовах, у яких ми опинилися. Нам не вистачало травмованих гравців, і як наслідок, нам не вистачило сил під завісу поєдинка. У цілому, ми досить непогано виглядали", - зазначив спеціаліст.

Нагадаємо, Рома перемогла Дженоа завдяки дублю 18-річного Г'яна, який вийшов на заміну.

Коментарі ()