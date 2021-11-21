Джерело - Чемпіон.
У 13-му турі італійської Серії А відбулися 5 матчів.
Дженоа у першому матчі під керівництвом Андрія Шевченка поступився Ромі Жозе Моурінью. Афена-Г'ян, який вийшов на заміну на 75-ій хвилині матчу, встиг оформити дубль.
Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 21 листопада
Сассуоло - Кальярі 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 37 Скамакка, 1:1 - 40 Кейта, 2:1 - 52 Берарді (пен), 2:2 - 56 Жоау (пен)
Болонья - Венеція 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 61 Окереке
Салернітана - Сампдорія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 40 Ді Таккіо (авт), 0:2 - 43 Кандрева
Інтер - Наполі 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 17 Зеліньський, 1:1 - 25 Чалханоглу (пен), 2:1 - 44 Перішич, 3:1 - 61 Мартінес, 3:2 - 78 Мертенс
Дженоа - Рома 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Афена-Г'ян, 0:2 - 90+4 Афена-Г'ян